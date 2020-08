Tutto può cambiare per Ivan Perisic. All'improvviso, perché il suo destino sembrava segnato in maniera chiara, ovvero lontano dall'Inter che un anno fa di questi tempi cedeva in prestito il suo esterno croato escluso dal progetto. Ivan invece, a patto che l'allenatore stesso rimanga alla guida dei nerazzurri. In quel caso,a differenza di quanto deciso un anno fa. Svolta, cambiamento improvviso.TRATTATIVE E RADJA - Antonio è convinto che Perisic possa adattarsi bene da esterno anche a sinistra, vuole riprovarci, nelle sue intenzioni c'è una. Ma quel se diventa molto grande, ancor più dopo lacon il suo. Gol, applausi, una prestazione perfetta come quella di tutti i giocatori di Flick che hanno disintegrato il Barcellona. Ecco dov'è la chiave dell'operazione:, si aprirà una nuova trattativa con l'Inter dopo aver rinviato il discorso a inizio giugno.. Tutto da valutare invece il futuro diche pure tornerà a Milano e sarà rivalutato, ma l'Inter farà cassa col belga se arriverà la proposta giusta. Strada segnata, molto meno aggressiva di un anno fa nelle scelte con questi giocatori.