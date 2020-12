nel momento in cui ha deciso di imprimere un’accelerazione per vincere la partita ed è passato dal 3-5-2 al 4-3-1-2.. Perché l’allenatore è convinto che i meccanismi di gioco più conosciuti siano quelli che richiamano una difesa a tre e un centrocampo a cinque e perché alcuni intepreti impiegati domenica (uno su tutti Hakimi), da una parte è troppo offensivo e dall’altra - cosa dirimente - è infortunato e difficilmente potrà recuperare. Ove mai accadesse, farebbe il quinto di centrocampo.Se a tutto ciò aggiungiamo che questa sera mancano sia Sanchez che Vidal, è chiaro che l’Inter andrà su binari consueti e conosciuti.e che, insieme ad altri passaggi a vuoto nel girone, è costata la qualificazione in Champions League?Premesso che non reputo lo Shakhtar molto più forte del Cagliari o di una media squadra italiana,, della determinazione o, se volete, della rabbia. Conte non accetta che glielo si dica. Soprattutto non accetta di essere cambiato lui e di trasmettere una minore carica agonistica, però a Cagliari si è colta in tutta la sua pienezza questa diversità di atteggiamento.Sotto di un gol con l’unico tiro in porta degli avversari, l’Inter ha comandato il gioco e creato occasioni senza riuscire a centrare il bersaglio anche quando lo avrebbe ampiamente meritato. Cragno, portiere del Cagliari, è stato bravissimo (tranne che in occasione del gol di D’Ambrosio) ad opporsi a tutti i tentativi, ma non basta la grande giornata di un portiere a giustificare i gol sbagliati. Il problema, anche quando si conclude a rete, è la bassa intensità di chi tira.Infatti,. Checché ne dica Antonio, l’Inter abbina a grandi qualità tecniche e fisiche uno spirito battagliero che ha pochi eguali. Quando si affievolisce o manca del tutto, la squadra diventa normale e Conte ha tutto il diritto di dire che non è eccezionale.. Non giocherà Eriksen, ma rientrerà Gagliardini, mentre Brozovic farà il centrale con Barella sul centro destra. Dietro e davanti i soliti tre (Skriniar, de Vrij e Bastoni) e i soliti due (Lautaro e Lukaku).. In assenza di Osimhen, la prima punta dovrebbe essere Mertens, sostenuto dal trio formato da Insigne, Zielinski (grande equilibratore tra centrocampo e attacco) e Lozano. Il messicano è in grande forma e, secondo me, partità dall’inizio.Chi sta davanti a Inter e Napoli e chi sta dietro, si augura il pareggio che toglierebbe punti ad entrambi, ma sono propenso a credere che un vincitore ci sarà. Troppe volte mi sono fidato dell’Inter (l’ultima prima della partita con lo Shakhtar) per darne per certo il successo. Tuttaviae perché Conte e Gattuso si somigliano per la serietà nel lavoro e per la varietà delle idee. Certo uno ha già vinto tanto e ha voglia di farlo ancora a Milano. L’altro, pur avendo conquistato l’anno scorso la Coppa Italia, si aspetta un salto di qualità. L’esame, in questo senso, è ad alta difficoltà per entrambi.