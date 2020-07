. Può averla usata per spronare i suoi, per renderli più consapevoli dell’importanza di vincere,e per rendere meno faticoso questo periodo infernale ai suoi giocatori,. Forse lui da allenatore è giusto che ragioni in questo modo. Lo scopo di un tecnico vincente, con il carattere da vincente, è quello appunto di vincere, di trionfare e di battere la concorrenza, tutta la concorrenza.e quindi si trasforma nel male “sportivo” peggiore. Lui vuole che i “suoi” lottino per evitare di subire l’umiliazione di essere battuti. Ci sta, lo capisco e forse alla squadra oggi serve proprio un “comandante” con un pensiero fisso in testa, quello della vittoria che, non a caso, è pure il nome che Conte ha dato a sua figlia.. L’Inter non vince un trofeo da 9 anni e un motivo, squadre mediocri a parte, pur ci sarà.La squadra ad un certo punto si culla sui cuscini dorati di qualche buon risultato e di qualche dolce complimento per poi quindi piombare in un rilassamento duraturo che diventa letargo all’inizio dell’inverno. Dalle stelle si passa in fretta alle stalle senza che ci sia una minima reazione all’improvvisa subentrante mediocrità. Su questo Conte sta lavorando, per questo parla di un secondo posto che è solo il primo degli ultimi.Chi oserà suggerire ai finalisti di Wimbledon che sono allo stesso livello di chi ha perso al primo turno?. Roberta Vinci, tennista di Taranto, simbolo del tennis italiano insieme alle sue titolatissime compagne Schiavone e Pennetta, non ha vinto uno slam. Schiavone ha trionfato a Parigi, Pennetta a New York, Roberta si è fermata in finale al cospetto della sua “sorella” tennistica Pennetta. Ma Vinci è passata alla storia, forse più di Flavia, per il percorso che ha regalato al mondo. Ha perso, è arrivata seconda in un Grande Slam (roba da fenomeni comunque) ma in semifinale ha distrutto tennisticamente e mentalmente la più forte di tutti i tempi in casa sua. Alla fine del match Serena Williams aveva perso tutto, titolo e possibilità di fare il Grande Slam. Vinci è stata eroica e poco importa che in finale abbia perso, il popolo tennistico americano e non solo la ricorderà per sempre, forse più di Pennetta.Tornando a noi,. Nessuno pensa che l’Inter debba accontentarsi di arrivare seconda, l’obiettivo dovrà essere vincere e arrivare davanti a tutti, ma sarebbe comunque un progresso, un passo avanti anche agli occhi di chi guarda da fuori. Non vuol dire essere perdenti, non vuol dire accontentarsi vuol dire migliorare e progredire. Chi vince un argento alle Olimpiadi sarà comunque sempre più contento di chi guarda il podio dal basso della platea.