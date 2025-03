Conte-Juve a giugno? La posizione del Napoli e i dettagli sul contratto

Tante voci di mercato su un futuro lontano da Napoli per: -3 dall'Inter capolista, alla ripresa del campionato ospiterà il Milan con l'obiettivo di riconquistare i tre punti dopo la frenata di Venezia nell'ultimo turno (0-0).- Conte è concentrato solo sul presente e non si vuole far distrarre dai rumors intorno a lui: "Sono giochi mediatici, è un’arte in Italia - ha detto a chi gli ha chiesto di un suo ritorno alla Juventus - qualsiasi risposta possa dare, creerei qualche cosa". Quindi, no comment. Bocca cucita e lavorare a testa bassa.. Il tecnico si trova bene, non ha mai avuto grandi problemi con la società e nei mesi scorsi è andato su tutte le furie quando si è parlato della presenze di clausole secondo le quali si sarebbe potuto liberare alla fine di ogni stagione. Curiosità: nella sua carriera non è mai andato via dopo un solo anno.

- Al di là di come finirà questo campionato, a giugno ci sarà un incontro tra Conte e il presidente De Laurentiis per fare il punto della situazione:. Il futuro dell'allenatore, probabilmente, passerà anche dal mercato: secondo Il Mattino il Napoli avrà un budget da 150/160 milioni per l'estate, con quei soldi arriverà il sostituto di Kvara ma non solo; Conte avrà voce in capitolo sulla scelta degli obiettivi, il compito di provare a chiudere le trattative sarà del ds Manna che insieme a De Laurentiis porterà avanti il mercato.

- L'allenatore vuole giocatori pronti per vincere subito: il contratto fino al 2027 fa stare sereno il club ma vuol dire anche che il progetto di Conte è a breve termine. Vincere in poco tempo, possibilmente subito. Possibilmente con i giocatori giusti (per lui)., il Napoli ha già individuato i ruoli nei quali intervenire: oltre a Marianucci (che potrebbe anche essere girato in prestito), serve un altro centrale di difesa e un vice Di Lorenzo; ma ci saranno altri acquisti anche a centrocampo e in attacco, dove si cercherà un vice Lukaku.

- Una delle idee per la difesa è, un altro difensore italiano per il quale De Laurentiis è disposto a fare un investimento importante dopo aver preso Buongiorno in estate (35 milioni più 5 di bonus): il classe '98 piace molto a Manna che lo conosce da quando era alla Juventus, ed è uno dei primi nomi nella lista per l'estate.