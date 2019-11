"Noi mettiamo fieno in cascina". Lo dice Antonio Conte in conferenza della sua Inter in riferimento alla Juve: "Vediamo che rispetto ad altre squadre più attrezzate rispetto a noi perché lavorano da più tempo con lo stesso allenatore e perché hanno rimpolpato la rosa, siamo ad una distanza importante. Questo ci deve rendere orgogliosi: rendetevi conto che se non ci fosse l'Inter, avreste chiuso quaderni e libri ed avreste già assegnato lo Scudetto. Questo ci deve dare forza e darci uno stimolo, per tentare di migliorarci. Noi ci sudiamo ogni partita, così come penso che se la stia sudando anche chi ci sta davanti".