Conte-Juventus sempre più vicini: crolla la quota di un ritorno in bianconero

51 minuti fa



Tre scudetti in altrettante stagioni risollevando le macerie di una squadra in crisi. Questo lo scenario – e la speranza - che sta spingendo i dirigenti della Juventus e intensificare i contatti con Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli, ma per i bookmaker sempre più vicino a un ritorno in bianconero. Nelle ultime ore si stanno rincorrendo diverse voci che hanno portato il Conte-bis a 1,85, quota in discesa rispetto al 3,50 di due settimane fa.



Meno chance di permanenza per Igor Tudor, salito a 5, tallonato da Roberto Mancini, nome già sondato per il post-Motta, a 6, mentre paga 7,50 Stefano Pioli. Più remota la pista che porta a Gian Piero Gasperini, proposto a 12, mentre sale a 35 Zinedine Zidane, con un clamoroso Allegri-ter dato a 75 volte la posta.