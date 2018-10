Potrebbe essere questione di ore o forse no. Ma i, salvo clamorosi ripensamenti,dei blancos dopo il fallimento totale dell'esperienza di Lopetegui., attuale tecnico della formazione B. Uno che il Madrid lo conosce come le sue tasche, avendoci giocato e avendo respirato il clima all'interno dello spogliatoio e che è accompagnato da una fama di uomo più mite rispetto a Conte.- L'avventura del tecnico salentino non nascerebbe infatti sotto i migliori auspici o comunque il rischio sarebbe di iniziare il proprio lavoro con parte dello spogliatoio già in subbuglio. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna,. Non un caso che, dopo la manita subita dal Barcellona, il capitano del Real Sergio Ramos abbia rilasciato frasi che in molti hanno ritenuto fossero indirizzate proprio al suo prossimo allenatore: "Il rispetto non si impone, lo si conquista col lavoro.".- Un messaggio criptico nella forma, ma estremamente efficace nella sostanza, visto che anche il passato recente parla in maniera chiara: Benitez fallì principalmente nel suo approccio con giocatori che, soltanto pochi mesi dopo, guidati da un "normalizzatore" come Zidane avrebbero vinto la prima di tre Champions League consecutive. Sul fronte dell'attualità,per incontrarsi con la dirigenza delle merengues e. Un'intesa che non è scontato che possa arrivare in tempi così rapidi da consentire al tecnico italiano di essere presentato alla stampa ed esordire in panchina mercoledì sera, in Coppa del Re contro il Melilla. In caso contrario, è pronta la soluzione ponte con Solari in attesa dell'ufficialità di Conte.