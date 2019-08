Al termine della sfida amichevole contro il Tottenham, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha analizzato la partita e si è detto soddisfatto per quanto fatto vedere in campo dai suoi uomini. Queste le parole del tecnico nerazzurro.



SENZA PAURA - "Sono contento perché giocare in casa degli Spurs, dove l'intensità e la forza fisica sono le loro armi migliori insieme alla qualità dei giocatori, e riuscire fare quello che di solito fanno loro è uno step importante. Questa partita è un ulteriore segnale che testimonia la volontà della squadra di migliorare e di crescere sotto l'aspetto della personalità. Abbiamo aggredito gli avversari, non abbiamo avuto paura e sono arrivate delle buone risposte. Stiamo creando una buona mentalità nel gruppo, questi ragazzi hanno voglia di lavorare e questo è l'elemento principale. Stiamo lavorando in maniera importante sia dal punto di vista tattico sia sotto l'aspetto atletico. Siamo solo ad agosto ma speriamo di andare avanti su questa strada".



SU POLITANO - "Matteo ha qualità, è un giocatore brevilineo, bravo nell'uno contro uno. Può fare bene, ha ripreso da poco ad allenarsi con noi, gli altri sono un po' più avanti a livello tattico ma è un giocatore che può dare il suo contributo da attaccante, perché ha qualità, corsa e intensità".



SULLA PRIMA CONTRO IL LECCE - "Per me è una partita particolare perché sono cresciuto a Lecce e nel Lecce - confessa il tecnico nerazzurro -. Sarà emozionante, sono molto contento che siano tornati nella massima serie e ci sarà grande affetto nei confronti del club ma ovviamente nei 90 minuti saremo avversari".