Debutto perfetto per Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Il tecnico salentino, tornato in Serie A, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta per 4-0 dai nerazzurri contro il Lecce.



SUL DEBUTTO - “Penso che nel primo tempo siamo partiti bene con la giusta voglia, rispettando un’idea. Sul 2-0 ci siamo disuniti, gli ultimi 15 minuti non mi sono piaciuti per niente. Ho detto ai ragazzi di tornare a pressare in maniera compatta, non singola. Bene comunque, il Lecce è una buona squadra, hanno un’idea di gioco. Noi oggi c’eravamo, altrimenti in queste partite rischi di inciampare, e non lo volevamo, anche per l’entusiasmo che si è creato attorno alla squadra. Ci sono degli step, c’è tanto da migliorare. Non dimentichiamo che stiamo lavorando solo da un mese e mezzo insieme. Sono soddisfatto, i ragazzi sono sempre disponibili”.



SU LUKAKU - “Romelu è entrato nel mondo Inter nel migliore dei modi, con grande umiltà. E’ un gigante buono, col sorriso. E’ molto umile, disponibile con i compagni, pronto a lavorare con la squadra. Anche Lautaro oggi ha fatto benissimo, sono tutti da elogiare. Questa è la prima giornata, bene che abbiamo vinto, festeggiamo ma da mezzanotte iniziamo però a pensare al Cagliari, che sarà una partita molto difficile. Non dobbiamo essere una scintilla, bisogna diventare dinamite. C’è bisogno di lavoro, possiamo crescere”.



DAL 4-2-4 A BARI AL 3-5-2 DI ADESSO - “Questa idea di 352, io penso sia un’evoluzione offensiva del 424. attacchiamo con più uomini del 424, dove ne portavo 4 ad attaccare e gli altri dovevano dare equilibrio. Penso di avere gli uomini adatti a questo tipo di sistema. Ho trovato difensori di un certo spessore, centrocampisti bravi negli inserimenti come Vecino, Barella, Sensi, Brozovic anche. I gol possono arrivare anche dai centrocampisti”.



SUI CENTROCAMPISTI - “Le caratteristiche dei giocatori: hanno qualità nel palleggio, o costruiamo con i due, o con Brozovic e Sensi. Cerchiamo di sfruttare le caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione. Lo stesso Vecino, Gagliardini e Barella: c’è la possibilità di cambiare tra di loro senza snaturare l’idea”.



A CASA? - “Io non cerco empatia con i tifosi. Sono questo, sono totale per la causa che sposo. Non l'ho mai fatto in passato, ma si è sempre creato un grande feeling con il pubblico, perché dò sempre il 300%”.