Se ne parla poco, forse perché la stagione è solo agli inizi e le big in giro per l'Europa, per il momento, non sono alla ricerca di nuovi allenatori. Ma tra chi è rimasto fermo dopo la scorsa estate e si sta godendo questi mesi per riposare, studiare e guardare tanto calcio c'è Antonio Conte. Uno dei tecnici più determinati e vincenti degli ultimi anni, che dopo l'esperienza al Tottenham che si è conclusa lo scorso marzo ha scelto di fermarsi. Ora la sua priorità è la famiglia, sacrificata spesso negli ultimi anni in nome della carriera. Se arriveranno chiamate a stagione in corso, come successo con gli Spurs, Conte le valuterà, ma senza fretta o urgenza di rientrare se non sarà pienamente convinto. Situazione che cambierà, invece, la prossima stagione: da giugno vuole rimettersi in gioco e c'è un'idea che più delle altre sta prendendo piede per lui: la Roma.