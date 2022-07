Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha rilasciato un'intervista a Gazzetta.it in cui ha parlato anche dell'esclusione dalla Conference League: "Non ho trovato leale da parte della Uefa estrometterci dalla Conference. Siamo stati esclusi non per volontà nostra, ma perché non si è trovata una data per giocare a causa del Covid. Non è stato onesto per il club e i calciatori. Potevamo essere protagonisti e arrivare fino in fondo. Visto che non l’abbiamo vinta noi, comunque, sono contento che l’abbia vinta la Roma".