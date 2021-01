L'allenatore dell'Interha analizzato la prestazione dei suoi giocatori contro la Fiorentina anche in conferenza stampa: "È una qualificazione che ci dà energia positiva anche per domenica, quando affronteremo un'altra squadra forte come lo era la Roma. Sarà il momento in cui misureremo le nostre ambizioni e quando è stato ridotto il gap".: "Io l'ho sempre detto, noi dovremo essere bravi a sfruttare tutto il potenziale, l'allenatore deve essere bravo a farlo e a non lasciare niente di intentato.Avevo provato Barella che però non è un regista, è più un assaltatore. Cerchiamo di coinvolgerlo in tutto e per tutto, poi ovviamente devo fare delle scelte.".Su Sensi: "Ha avuto un affaticamento al polpaccio durante il riscaldamento, il ragazzo ci ha detto che non se la sentiva di rischiare venendo da una situazione particolare. Io sto cercando di proteggerlo e di fargli ritrovare fiducia".Sui rumors che riguardano la società: "Con i calciatori c'è grande compattezza, unità,ma è una situazione che non ci deve influenzare. Siamo dei professionisti e sappiamo che ci possono essere delle situazioni particolari".