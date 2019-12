L’Inter continua a sognare Arturo Vidal. Il cileno è in cima alla lista fornita da Conte agli uomini mercato nerazzurri, che da tempo cercano una soluzione che accontenti il Barcellona. Vidal, dal canto suo, non ha dubbi: vuole andar via dalla Spagna già a gennaio, cambiare aria per ripartire, sentirsi di nuovo centrale in un progetto, e non più titolare ad intermittenza come gli è capitato negli ultimi mesi. Il rapporto con Valverde, difficile, non aiuta. Alcuni tasselli vanno incastrandosi al posto giusto, ma manca ancora qualcosa.



DISTANZA - L’Inter è disposta a un sacrificio economico per accontentare Conte. Lo scudetto è obiettivo alla portata, l’innesto di Vidal può dare la spinta giusta. Certo, la distanza al momento tra domanda (20 milioni subito) e l’offerta (prestito con diritto di riscatto) è ampia. E, se pure in casa nerazzurra si convincessero ad acquistare il cileno a titolo definitivo, è difficile che si spingano a cifre ritenute eccessive per un 32enne.



NUOVO OSTACOLO - Serve pazienza, la volontà del giocatore è un elemento forte a favore, e l’Inter vuole far leva su questo, un po’ come fatto in estate con Lukaku. C’è però un nuovo elemento che potrebbe complicare l’operazione: il futuro di Carlos Alena, sempre più vicino al Betis. Qualora il centrocampista classe ’98, canterano, si trasferisse in prestito ai galiziani, per il Barcellona diverrebbe ancora più complicato privarsi di Vidal, che anche solo per una questione numerica diverrebbe indispensabile. Intanto Felicevich, l’agente del giocatore, continua a lavorare sottotraccia, e l’Inter osserva vigile l’evoluzione dei fatti: Marotta sa quanto Conte tenga a Vidal, ma non è disposto a farsi prendere per il collo dai catalani. E allora avanti, con fiducia. Sperando che i fattori esterni non condizionino la buona riuscita dell'affare.