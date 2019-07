Non sono Nainggolan e Icardi. Secondo Il Corriere dello Sport, tra i calciatori sui quali l'Inter e il neo-allenatore Antonio Conte hanno deciso di non puntare c'è anche Juan Miranda. Sotto contratto per un'altra stagione col club nerazzurro, il centrale difensivo brasiliano ha ricevuto dal club la comunicazione di cercarsi una nuova sistemazione, dopo le parole rilasciate dal diretto interessato nei giorni scorsi: “Quando tornerò in Europa decideremo se continuare o cercare una nuova squadra, tutto dipenderà dal colloquio che avrò con la dirigenza dell’Inter. Tornare in Brasile è sempre una possibilità”.



CONTE LO SNOBBA - A eliminare qualsiasi dubbio dalla testa di Miranda, che a onor del vero era stato il primo a manifestare un certo malcontento per non avere più una certa continuità di impiego nella scorsa stagione con l'arrivo di de Vrij, potrebbero averci pensato le dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione di Conte: "Guardando la rosa il reparto difensivo è molto forte e non mi riferisco solo a Godin, De Vrij o Skriniar. Anche D’Ambrosio, Ranocchia o Bastoni giocherebbero titolari in qualsiasi altra squadra". Nessuna citazione per l'Atletico Madrid, che nel frattempo ha dovuto assistere all'arrivo in nerazzurro dell'ex compagno di squadra Diego Godin, un ulteriore rinforzo nel reparto che finisce per chiudere ogni spazio al brasiliano. I suoi 3,5 milioni di euro di ingaggio pesano sulle casse nerazzurre e anche da qui nasce la scelta di dirsi addio con un anno di anticipo.