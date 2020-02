L'Inter di oggi non vale ancora i soldi spesi sul mercato. Questo è quanto riporta l'edizione odierna de Il Giornale, che spiega come il tecnico dei nerazzurri dovrà fare i conti con la classifica.



“Quanto vale l’Inter oggi? Certo meno di quanto è stato speso, circa 150 milioni, per rinforzarla. Conte dice: «Non siamo ancora una grande squadra». Si potrebbe aggiungere: e Conte è meno grande di quanto lui pensi di essere. Lo dicono i risultati. Se oggi si concludesse la Serie A, cosa diremmo? L’Inter ha speso tanto, migliorato la rosa con un gruppo di validi giocatori, per ottenere lo stesso posizionamento dell’anno passato. Qualificazione Champions e niente più”.