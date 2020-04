Il premier italiano Giuseppe Conte è intervenuto oggi in conferenza stampa per annunciare l'estensione del lockdown fino al 3 maggio. Riaprono librerie e cartolibrerie. Se la situazione dovesse continuare a migliorare, la riapertura potrebbe essere anticipata. Di seguito le sue dichiarazioni.



"Prolunghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio. Decisione difficile, di cui mi assumo le responsabilità. Segnali curva epidemiologica incoraggianti. Le misure adottate dal governo stanno dando dei frutti, stanno funzionando. L’Italia si sta dimostrando un esempio anche per altri paesi nelle misure di reazione per tutelare la salute dei cittadini. Proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi fino ad ora fatti. Potremmo perdere i risultati fino a ore conseguiti. L’auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire, con cautela ma ripartire. Continuiamo a rispettare le regole, anche in questi giorni di festa, manteniamo le distanze sociali. La proroga vale anche per le attività produttive.



Da martedì 14 aprile riapriamo librerie, cartolibrerie qualche altra attività produttiva".



in aggiornamento