Intervistato dalle Iene, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, esprime tutta la propria gioia per la vittoria dello scudetto e non dissipa i dubbi sul suo futuro. Queste le sue parole.“È stata una bella gioia e una grande soddisfazione per i calciatori, per me, per il club e per i tifosi.Nel momento in cui divento allenatore di una squadra, ne divento il primo tifoso. È inevitabile che io combatta per l’Inter contro tutti e contro tutto.“Mourinho alla festa scudetto? Lui è stata una bandiera e ha sicuramente fatto qualcosa di storico. Mourinho che torna in Italia è una bella notizia per tutti,Diciamo cheè un campione che ha dimostrato tutto il suo valore,“Se vado via o meno? Adesso ci godiamo lo scudetto, poicon presidente e dirigenti in maniera molto serena per“ Su Eriksen mi ero sbagliato?“L’Italia? Spero un giorno di essere nuovamente il commissario tecnico della Nazionale in futuro”.