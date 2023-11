Ci ha provato un mese fa e ci ha riprovato nell'ultima settimana Aurelio De Laurentiis. Senza però ricevere, in risposta, qualcosa di diverso da un "no, grazie". A declinare le proposte del presidente del Napoli per diventare il nuovo allenatore azzurro è stato Antonio Conte. Il grande rapporto tra i due non ha fatto cambiare idea al tecnico pugliese, che ormai da mesi ha deciso di non tornare in panchina a stagione in corso, a meno di clamorose novità. L'esperienza al Tottenham lo ha segnato, Conte vuole prendersi questi mesi per riposare e passare del tempo con la sua famiglia. Prima di ripartite, più carico che mai, la prossima stagione. Da giugno, per poter mettere mano in prima persona alla costruzione della sua prossima squadra.



MESSAGGIO A TANTI - In tanti restano alla finestra, pronti a ripartire la prossima estate con una nuova guida in panchina e decisi a puntare sulle qualità di Conte. Che in carriera ha già dimostrato di saper vincere e, soprattutto, di saper ricostruire. Lo stesso Napoli con ogni probabilità cambierà nuovamente a fine stagione dopo i mesi con Mazzarri e lo farebbe volentieri con lui, così come la Roma che si troverà a gestire il post Mourinho o, magari, la Juventus, che potrebbe separarsi da Allegri. Tanti scenari aperti in Serie A, per non considerare quelli all'estero. Conte aspetta e tutti aspettano lui: per ripartire alla grande bisognerà pazientare ancora qualche mese.