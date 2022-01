Antonio Conte, tecnico del Tottenham, a due giorni di distanza dalla sfida contro il Chelsea in Carabao Cup, è stato incalzato in conferenza stampa sulle ultime dichiarazioni di Romelu Lukaku, suo ex calciatore all'Inter: "Sinceramente non vorrei parlare di Romelu perché Romelu ora è un giocatore di un'altra squadra. Penso che sarebbe irrispettoso parlare di lui e del Chelsea. Penso che sia sempre una buona cosa giocare contro una squadra in cui tutti i giocatori sono a disposizione. Credo che per le persone che guardano la partita vogliano vedere i migliori giocatori in campo".