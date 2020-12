Qual è il rendimento di Antonio Conte in Champions League? Pessimo. Fuori, per la seconda volta consecutiva nella fase a gironi, con l’Inter. Delle ultime 15 partite, tra Chelsea e nerazzurri, ne ha vinte solo 3: 2-0 col Dortmund, 3-1 con lo savia Praga, 3-2 col Borussia Monchengladbach. E stop.



IL CAMMINO - In generale, in Champions, Conte ha vinto 12 partite tra Juve, Chelsea e Inter, in 34 partite. La sua miglior annata è stata la prima, iN bianconero, stagione 2013/14, con la corsa interrottasi ai quarti con il doppio ko col Bayern Monaco. Poi, nella seconda avventura con la Vecchia Signora, è uscito nella fase a giorni, perdendo col Galatasaray all’ultimo turno.



GLI ULTIMI ANNI - Con il Chelsea, la musica è cambiata solo per aver passato il girone, con conseguente qualificazione agli ottavi: raggiunti (vincendo 3 partite), ma presto eliminato dal Barcellona. Infine, le due eliminazioni con l’Inter, con la quale non hai mai raggiunto la fase a eliminazione diretta. E togliendo le prime 5 vittorie in bianconero, nelle ultime 4 edizioni in cui ha disputato la Champions, Conte ha vinto 7 partite...