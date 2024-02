Conte offerto al Barcellona, che sogna Klopp

Il tecnico italiano è fermo dallo scorso marzo, da quando il Tottenham decise di esonerarlo per affidare la panchina a Stellini e Mason prima di affidarsi ad Ange Postecoglou per la stagione corrente, ma sta scaldando i motori per tornare in panchina per il 2024/25. Serve un progetto, come ribadito da Stellini in una recente intervista, nel frattempo si allunga la lista delle possibili destinazioni.A - L'indiscrezione rimbalza dalla Spagna: come riferisce Sport,. I blaugrana sono alla ricerca di un nuovo allenatore da quando Xavi ha annunciato la sua partenza a fine stagione, il direttore sportivo Deco ha già una lista di possibili nomi ma questa si arricchisce di autocandidature con il passare delle settimane.- Conte, tuttavia, al momento non è in cima a questo elenco, il sogno del Barcellona è un altro: si tratta di, che a sua volta ha annunciato che lascerà ilal termine della stagione.- Spunta quindi anche il Barcellona, ma la lista delle possibili destinazioni per l'ex tecnico di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham - nonché ex ct della Nazionale - è già lunga: è stato accostato aper il dopo Allegri e Pioli, è un vecchio pallino di De Laurentiis per ile anche in Premier League c'è l'interesse del