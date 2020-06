”: con queste parole il Premier Giuseppeha annunciato di aver firmato il nuovo Dpcm che, come previsto, ha formalmente autorizzato lo svolgimento delle semifinali di Coppa Italia dal 12 giugno.Questo il testo del Dpcm che autorizza l’organizzazione delle semifinali di Coppa Italia:- riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”.- ha detto Conte - se le regioni ma anche il ministro dello Sport e della Salute accertino che ricorre la compatibilità dello svolgimento con la situazione epidemiologica”.Lo stesso Spadafora, al termine del Consiglio dei ministri, ha ammesso: “Avevo proposto una norma molto prudente che, pur differenziando per Regioni, avrebbe consentito la ripresa degli sport di contatto dalla prossima settimana. Prendo atto che il Consiglio dei ministri ha ritenuto che sia ancora troppo presto”.Conte ha poi confermato la riapertura di cinema e teatri: “Riaprono i centri estivi anche per bambini fino ai 3 anni.Le attività di centri termali e culturali sono consentiti a condizione che regioni e province autonome abbiano accertate le compatibilità con l'andamento della curva epidemiologica”.- Conte ha poi anche descritto l’avvio dell’app Immuni: “. La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy, ha una disciplina molto rigorosa, non invade gli spazi privati”.