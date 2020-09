Gli arrivi di Kolarov dalla Roma e Vidal dal Barcellona - dopo quello definito di Hakimi a giugno - rispondono a precise richieste dell'allenatore dell', che ha preteso e pretende pochi giocatori, ma pronti, di sicuro affidamento, per dare con decisione l'assalto allo scudetto. Ovviamente il mercato non finisce qui e, sbarcato da pochi giorni sui social con l'apertura della propria pagina Instagram.- "", un pomeriggio a guardare la Premier, recita il post pubblicato nel pomeriggio di ieri, mentre andava in scena l'attesissimo. Una partita che, anche solo per semplice curiosità e passione, nessun tecnico al mondo vorrebbe perdersi. Ma che, nel caso di Conte e dell'Inter, ha pure dei risvolti di mercato, perché nei Blues, ieri nemmeno in panchina e a sua volta nei radar di Marotta e Ausilio.- Tutti nomi che presuppongono però una serie di uscite importanti per abbassare il monte ingaggi e fare cassa - Brozovic, Perisic e Nainggolan restano i principali indiziati - perché, considerata la necessità di rientrare economicamente dei pesanti investimenti fatti per rinforzare la squadra di Lampard. Conte è stato parzialmente soddisfatto ma ancora non basta. E aspetta nuovi rinforzi sul divano...