Meglio l’uovo oggi o la gallina domani?Visto che ile ilpossono puntare soltanto al primo obiettivo, il dilemma riguarda le altre due semifinaliste di coppa., però, da grande combattente qual è, malgrado il terzo posto in campionato,, secondo il quale Napoli-Inter si dovrebbe disputare la sera dopo Juventus-Milan, con l’aggravante per i nerazzurri di dover giocare l’eventuale finale quattro giorni prima del recupero di campionato contro la Sampdoria, mentre le altre concorrenti per lo scudetto riposeranno., che per tutti e da sempre conta più della coppa Italia.Su questo niente da dire in generale, ma qualcosa da aggiungere in particolare, legato appunto alla particolarissima situazione in cui si trovano tutte le squadre. E allora, proprio, perché incontrerebbe il Milan, come è successo soltanto una volta nel 1977 a San Siro, oppure gli eterni rivali della Juventus., ugualmente positivo.Da un lato,, perché l’ultimo titolo nerazzurro è proprio la coppa Italia, vinta il 29 maggio 2011 a Roma battendo 3-1 contro il Palermo, quando in panchina c’era Leonardo. Dall’altro,. La stanchezza, eventualmente, potrebbe farsi sentire soltanto nella prima partita in casa contro la Sampdoria, non nelle successive dodici di campionato, comunque più che sufficienti per giocarsi tutte le carte per una grande impresa., in attesa di riprendere la corsa in Europa League da non dimenticare.E poi, come dicono tutti quelli che hanno vinto qualcosa,e spesso proprio la coppa Italia è stata il trampolino di lancio per i successivi e più importanti trionfi., incominciando a vincere la coppa Italia contro la Roma, prima di festeggiare in rapida sequenza lo scudetto e la Champions. Ecco perché sarebbe un peccato far prevalere il lamento, o semplicemente i calcoli, sulla rabbia e la voglia di vincere tutto, con la fame di chi non si accontenta, tipica delle grandi squadre, dei grandi giocatori e ovviamente dei grandi allenatori.