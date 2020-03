La sconfitta con la Juventus ha colpito nel segno.: la resa con la Lazio nonostante il vantaggio non gli era piaciuta (eufemismo...), la reazione condizionata dal momento difficile in Italia neanche, c'è bisogno di qualcos'altro e non è un caso che l'allenatore nerazzurro sia concentratissimo ancora sul presente senza mollare di un centimetro, ma allo stesso tempo. Perché Conte più volte si è fatto sentire sulla composizione ristretta della rosa e pretende un'Inter diversa nel 2020/2021.- La dirigenza nerazzurra ha già la pianificazione chiara per il mercato che verrà:rispetto all'estate scorsa quando tante operazioni fondamentali si sono prolungate, rosa più profonda sull'aspetto numerico con(almeno un acquisto) e unche potrà arrivare così come un centrocampista con le caratteristiche di Arturo Vidal. La cessione di Lautaro Martinez è una possibilità concreta ma non ancora definita; in quel caso,, sbarcati tardi a Milano nella scorsa estate. Mentre un vice Handanovic all'altezza e un'altra punta (quel Giroud mancato...) non si sono mai materializzati, altre lacune che nelle idee di Conte hanno portato a questo punto, fino a Juve-Inter.oltre che dare il massimo sul presente. Anche questo è Antonio Conte.