Intervenuto a margine degli Stati Generali, il premier Giuseppe Conte ha parlato della cassa integrazione: "A differenza di altri governi, noi non lasciamo i lavoratori, non li abbandoniamo in strada, non permettiamo che vengano licenziati. Vogliamo riformare la cassa integrazione, uno strumento rivelatosi farraginoso". Conte ha poi annunciato il prolungamento della cassa per altre quattro settimane: "Sono stati stanziati 25 miliardi di euro".



SULLE OPPOSIZIONI - "Potremo rimanere con diverse posizioni e idee. Non raccogliere il nuovo invito rende la democrazia italiana un po' singolare. Rifiutare il confronto rende singolare il sistema democratico".