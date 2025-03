non ha gradito il brutto pareggio ottenuto, nel lunch match domenicale della 29esima giornata di Serie A, sul campo del. Il suonon è andato oltre lo 0-0 facendo sprecare un'importante occasione per sfruttare lo scontro diretto fra Inter e Atalanta nella corsa scudetto. L'allenatore salentino, nell'immediato post-partita ha però voluto puntare il ditoConte non ha avuto mezze misure e ai microfoni di Dazn nell'immediato post partita ha anche tirato in ballo Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, per cercare di capire il motivo per cui, a suo dire, il campo non è stato bagnato:Forse era la prima volta che succede una cosa del genere quest'anno, ho chiesto a Eusebio se era una loro scelta ma mi ha detto di no".

Gli irrigatori al Penzo di Venezia

Il terreno di gioco bagnato in momenti: prima di #VeneziaNapoli e durante l’intervallo #SerieAEnilive #DAZN pic.twitter.com/N5OPOEd5li — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 16, 2025

Dazn ha però smentito le parole di Conte pubblicando attraverso i propri canali social un video riassuntivo in cui vengono mostrati gli irrigatori del campo del Penzo in azione ben 4 volte, prima del match e durante l'intervallo.