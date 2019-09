Inter-Juventus è già iniziata, nonostante di mezzo ci sia per entrambe un'importante gara di Champions da giocare. Questo è quanto scrive la Repubblica, che spiega come Sarri e Conte già lancino bluff e provocazioni.



“Conte tira di mezzo la Juve qualunque cosa dica, cercando insistentemente un nervo scoperto su cui battere. Sarri fa finta di non saperne niente: «L’Inter non l’ho ancora vista, non ho idea di come sia». Tra un bluff e mezza provocazione, Inter- Juventus ha già preso la piega che si sapeva, che si immaginava da quando i transfughi juventini traslocarono nella Milano nerazzurra lanciando da lì, proprio da lì, la prima vera sfida al dispotismo bianconero. Sfida che non poteva essere, per ragioni economiche e di potere, quella del Napoli (di Sarri...), rimasta infatti una meravigliosa utopia”.