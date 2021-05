IL TABELLINO

Lo dicono tutti gli interisti, a cominciare da, perché se la squadra di De Zerbi fermerà, Handanovic e compagni potranno festeggiare da casa il loro meritatissimo scudetto,. Come previsto, infatti,, in un crudele testa a coda che toglie le ultime speranze di salvezza alla squadra di Cosmi. E a poco serve ricordare le difficoltà del primo tempo dei nerazzurri che però, pur giocando a ritmo basso,. Troppo netta era la differenza di valori e di motivazioni per pensare a un finale diverso, anche se il secondo gol dei nerazzurri arriva soltanto in pieno recupero.preferito al suo “pupillo” Vidal, decisivo anche stavolta pur essendo entrato dalla panchina. Conte, infatti,e così, con i titolarissimi Bastoni, Darmian e Barella, sono quattro gli italiani dell’Inter,La voglia di segnare in fretta il gol che avvicini ancora di più uno scudetto annunciato è tanta, ma la prima grande occasione della partita capita al Crotone quando. Il brivido scuote l’Inter che rischia soltanto quando lo scatenato Ounas prova a ripartire in velocità sulla sinistra, ma poco alla volta diventa padrona della partita.perché è bravo a smarcarsi sul lancio di Brozovic ma poi perde l’attimo per il tiro, consentendo a Cordaz una respinta in uscita bassa con la gamba.L’Inter cerca di sfruttare le fasce laterali a destra con, ma la seconda grande occasione nasce da un calcio d’angolo, battuto alla perfezione da Sensi econ Cordaz ormai battuto. La pressione nerazzurra si fa sempre più insistente, ma la spinta di Barella e le accelerazioni di Sensi che avanzano a turno ai lati di Brozovic non bastano perchésembra meno travolgente e preciso del solito e così il trio difensivo del Crotone, composto da Magallan, Golemic e Djiji, non deve fare gli straordinari per proteggere Cordaz.Improvvisamente, però,bravo ad allargarsi sulla sinistra e pronto a. E così il primo tempo dell’Inter si chiude con due pali ma senza gol, a testimonianza di una prevista, anche se inutile, superiorità tecnica. Per vincere occorre alzare il ritmo, sfruttando meglio le iniziative di Hakimi che anche all’inizio della ripresa si conferma il più in forma nell’Inter in questo finale di stagione.rileva sulla sinistra Darmian, meno preciso rispetto alle ultime partite,torna al posto di Sensi che non ha i 90’ nelle gambe e soprattuttoin attacco sostituisce il discontinuo Lautaro, anche se per la verità Lukaku fin qui ha deluso più dell’argentino. Il triplo cambio si rivela subito vincente, perché, con l’azione più bella della partita. Eriksen apre per Sanchez che tocca per Lukaku, bravo ad allungare il pallone al danese, che da fuori area batte Cordaz con una perfetta conclusione di destro.A questo punto, visto che è rimasto in campo,, avviata dallo stesso centravanti che devia il pallone sfruttando un cross di Perisic. L’1-0 al 90’ potrebbe bastare, ma in pieno recupero arriva il gol del raddoppio, stavolta regolarissimo, grazie a una combinazione degli uomini migliori dell’Inter, che hanno ancora la forza per volare nella metà campo avversaria.. Fine della partita e inizio del conto alla rovescia per lo scudetto dell’Inter, in attesa di buone notizie dal Sassuolo.Crotone-Inter 0-224’st Eriksen, 48'st Hamimi: 24’st Lukaku, 48'st BarellaCordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini (1’st Eduardo), Benali (20’st Vulic), Reca (38’pt Pereira); Ounas (26’st Riviere), Simy. Allenatore: Cosmi.Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi (20’st Eriksen), Darmian (20’st Perisic); Lukaku, Martinez (20’Sanchez). Allenatore: Conte.Arbitro: Prontera di BolognaAmmoniti: Brozovic (I), Riviere (C), Eriksen (I)