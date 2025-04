Conte: "Qualcuno dovrebbe ringraziare il Napoli: tiene vivo il campionato e dà qualcosa di cui parlare"

Getty Images

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 3-0 sull'Empoli, a cominciare dalla scena che ha visto Lukaku ed Esposito sorridere insieme su un calcio d'angolo per i campani dopo i tempo passati assieme all'Inter"Sorrido vedendo il siparietto tra Lukaku ed Esposito sul calcio d'angolo, mi ricordo di Seba e di quando Romelu gli ha lasciato il rigore quattro anni fa".- "Penso che oggi abbiamo disputato un'ottima partita, l'Empoli è una squadra che crea difficoltà, che è organizzata, mi sorprende anche un po' che stiano lottando per non retrocedere perché sono molto organizzati. Faccio l'in bocca al lupo a D'Aversa. Non dimentichiamo che ci mancava per la prima volta Di Lorenzo, che non c'erano Anguissa e Buongiorno. La squadra sta rispondendo presente e abbiamo lanciato anche un messaggio sui secondi tempi, se qualcuno avesse dubbi sulla tenuta fisica".

"C'è stato un miglioramento, qualcosa di straordinario dalla trasferta di Empoli all'andata ad oggi. Siamo una squadra totalmente diversa sotto tutti i punti di vista, chiunque giochi. Non voglio mai che i miei calciatori si creino degli alibi, siamo lì, a tre punti dall'Inter ed era impensabile. Vogliamo dare fastidio all'Inter fino alla fine, penso che qualcuno debba ringraziare il Napoli che tiene vivo questo campionato e offre a giornali e media qualcosa di cui parlare".