Dalla panchina dell'Inter alla tv, Antonio Conte riparte da Sky. L'emittente satellitare ha presentato il palinsesto della nuova stagione e alla squadra sport si aggiunge anche il tecnico pugliese per il 2021/22: Conte, accostato all'Arsenal negli ultimi giorni, sarà 'special guest' negli studi della Champions League e del calcio internazionale. Entra nel roster di Sky Sport anche Melissa Satta: la showgirl sarà il nuovo volto di Sky Calcio Club, in onda la domenica sera con Fabio Caressa.