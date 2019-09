Conte e Sarri sono accomunati dallo stesso desiderio di portare in alto Inter e Juventus, due club che in qualche modo, nelle loro carriere, hanno sempre visto come principali antagonisti. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Oggi che Maurizio Sarri siede sulla sua prima panchina juventina di Serie A, può partire il confronto con Antonio Conte e la sua ambiziosa Inter. Ad affratellarli, prima di tutto, è il sogno di Wernher Von Braun, ex ingegnere nazista diventato capo della Nasa: portare il nemico sulla luna. Perché a Sarri, cresciuto in una famiglia viola, Firenze ricorda ancora lo scudetto perso due stagioni fa, quando era il leader di un Napoli che faceva guerra alla Juve, «squadra di potere», ed entrava allo Stadium mostrando il dito medio. A Conte invece l’Udinese ricorda uno scudetto vinto da capitano urlando in tv «stiamo godendo», mentre l’Inter piangeva il suo 5 maggio. Tra campo e panca, 16 anni bianconeri. Due ex nemici che lavorano per diventare amici indimenticabili. Come non riuscì a Lippi”.