Lo dicono i numeri, Conte non vede Politano come punta del suo scacchiere e per questo motivo intende cederlo. Il vice Lukaku perfetto per il tecnico salentino è Giroud, attaccante del Chelsea scaricato da Lampard. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“La prima alternativa per l'attacco si chiama Olivier Giroud. A prezzo di saldo, poco più di cinque milioni: il contratto in scadenza e la rottura con il Chelsea fanno il resto. L'Inter ha nel mirino il francese, qualora partisse Politano che non è mai entrato davvero in sintonia con Conte. Cambio in corsa per l'attacco nerazzurro, un reparto che alla ripresa del campionato ritroverà anche Sanchez. Organico riveduto e corretto in zona-gol, mentre dalla Francia assicurano di un Giroud con i giorni contati a Londra. Appena cinque presenze in Premier League, Lampard ha di fatto scaricato il campione del mondo che naturalmente non vuole perdere il treno di Euro 2020 restando in panchina al Chelsea”.