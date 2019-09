Antonio Conte è felicissimo della vittoria nel derby contro il Milan e anche ora continuano ad arrivare le sue dichiarazioni rilasciate nel post-partita. Questa volta è PPSportsTV, con cui Conte ha analizzato la gara.



SINGOLI - "Penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione sotto tutti i punti di vista: tattico, intensità e fisico. Non mi piace parlare dei singoli, tutti hanno disputato una partita sopra le righe, cosa che non era successa in Champions contro lo Slavia Praga"



SCUDETTO - "Sono passate solamente quattro giornate. Non dimentichiamo che due anni fa l'Inter a dicembre era in testa alla classifica e poi si è qualificata all'ultima partita in Champions vincendo contro la Lazio. Adesso bisogna continuare a lavorare, tenere la testa bassa e continuare a pedalare. Questo è un gruppo di ragazzi che inizia a giocare con l'ambizione di essere protagonista e di vincere qualcosa".



MESSAGGIO AI TIFOSI - "Forza Inter!" (ride ndr).