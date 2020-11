Come si legge su Tuttosport, la società non ha messo in dubbio la sua posizione, ma dopo la tregua (?) del 25 agosto a Villa Bellini, è evidente che qualcosa si sia rotto. Quell’incontro doveva riportare il sereno all’Inter, invece ha finito per "spegnere" Conte, con la squadra che ha smarrito la solidità difensiva e la mentalità vincente acquisita nel cammino in Europa League. Quell’Inter sembrava destinata a decollare, invece passeggia senza grinta. Quattro vittorie in dodici partite totali non sono un cammino da Inter; la squadra è passata in svantaggio in sei occasioni e ha subito 20 gol. Non va. E’ ovvio che le domande, anche in Viale della Liberazione si moltiplichino.e costruire una storia insieme come entrambe le parti hanno più volte dichiarato. Senza ottavi di Champions, per Conte rimarrebbe solo un obiettivo: e se è vero che il club ufficialmente non ha mai parlato di scudetto (era uno dei passaggi focali del vertice di Villa Bellini), è innegabile che quello sia il traguardo ambito, per gli investimenti fatti negli ultimi due anni per rinforzare la squadra e ingaggiare Conte, che di milioni ne percepisce 12. Proprio l’ingaggio del tecnico ha frenato l’addio a fine agosto - a bilancio anche i 13 lordi da versare ancora a Spalletti e il suo staff fino al 30 giugno 2021 - e rinvia oggi qualunque discorso affine. Zhang, Marotta e Ausilio (gli ultimi due ieri ad Appiano) vogliono uscire dalla crisi tutti insieme, Conte compreso, ma c’è bisogno di una svolta.