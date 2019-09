Antonio Conte ha parlato a margine della partita vinta dall'Inter sul campo del Cagliari. Queste le sue parole a Sky Sport: ''Questa vittoria è un passo avanti per la mentalità. Già ieri avevo detto che dovevamo affrontare una partita ostica: qui anche le altre grandi faranno fatica. Ti fanno giocare partite sporche. Bisognava essere bravi a lottare e combattere su questo piano. Abbiamo alternati buoni momenti ad altri meno''.



CAMPIONATO - ''La strada è molto lunga, ma queste sono vittorie importanti per la fiducia. Però sono anche partite da controllare meglio e migliorare. A livello di mentalità ho trovato un gruppo di ragazzi con grande disponibilità, quindi da parte mia c'è grande voglia di portare mentalità. Su questo dobbiamo migliorare, in rosa non ci sono tanti calciatori che hanno vinto. Questa si guadagna solo vincendo ed è questo il gap importante che abbiamo in campionato. Noi però vogliamo lavorare e stupire''.



SENSI - ''Sensi vede il calcio, mi basta dirgli una cosa e la recepisce subito. Non c'è bisogno di spiegargli le cose più di una volta. Il primo tempo era sottotono, nel secondo tempo è stato straordinario''.



CENTROCAMPO - ''Abbiamo giocatori con caratteristiche simili a quelle che avevo io: tanti assaltatori che attaccano bene l'area. Io mi aspetto tanto da Vecino che in questo sistema può fare benissimo, così come Gagliardini e Barella. Nicolò è un giocatore completo che ha tutto: Sensi ha capito subito come deve giocare, Barella è più indietro in questo. Non può giocare davanti alla difesa, ma come mezzala. Ha tutto per diventare veramente forte''.



MERCATO - ''Vivo molto serenamente sapendo che il mercato è chiuso a meno che non succeda qualcosa che mi può sorprendere in positivo. Il dado è tratto, i giocatori sono questi e sono contento della rosa che ho. Sanno che dobbiamo migliorare tanto''.



ICARDI - ''Se resta? Succede quello che è accaduto fino a oggi''.