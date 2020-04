Rispondendo a una domanda de La Gazzetta dello Sport, Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, a margine della sua conferenza ha spiegato i dettagli per la Serie A: “Sono un appassionato di calcio come tanti di voi. Sembrava strano sospendere il campionato ma non si poteva fare altro. Posso assicurare che il Ministro Spadafora lavorerà intensamente con gli esperti del comitato scientifico e le componenti del sistema calcio per trovare un percorso che in parte abbiamo già definito per la ripresa degli allenamenti individuali dal 4 maggio e quelli collettivi il 18 maggio, poi si valuterà se ci saranno le condizioni per far terminare la Serie A. Non è ancora deciso: se si chiuderà il campionato, lo faremo garantendo le condizioni di massima sicurezza”.