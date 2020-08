. E’ quasi come quando giocava:Fatica, volontà, testardaggine, concentrazione e rabbia.Non è stato raro, anche quest’anno, sentire le sue reprimende e i suoi lamenti:Per toni e proporzioni. Vediamo un po’. Prima di tutto: “Non mi è piaciuto - ha detto - quello che è stato fatto nei confronti di questi ragazzi e, a volte, anche nei miei. Non è stato riconosciuto il lavoro dei ragazzi e il mio lavoro. Ho trovato scarsissima protezione da parte del club. Zero assoluto. Ci sarà da parlare col Presidente, ma è in Cina”.Dalle critiche dei giornalisti? Ne dubitiamo. Fa parte del gioco.Mah! E comunque lui parlerà direttamente al Presidente. Forse per porre un aut-aut? O me o lui? O me o loro?Ma è andato avanti l’allenatore leccese: “Non mi piace quando la gente sale sul carro, ci deve stare sempre, nei momenti negativi e nei momenti positivi. Io e i calciatori abbiamo preso palate di cacca. Alla fine tutti faranno le loro valutazioni.” Come prima, più di prima, con l’aggiunta delle palate, ma anche con un bel senso della sproporzione.Ma con la prima difesa e il secondo attacco del Campionato e con un bel po’ di punti in più dell’anno precedente. Un po’ pochino per un carro trionfale…Evidentemente la fatica di ottenere tali risultati (ripetiamo nessuna vittoria), nonostante chi remava contro, deve appunto avergli fatto perdere il senso delle proporzioni.E infine, la chiosa: “Ho visto il video di Spalletti, con cose gravissime. Siamo ancora lì!”Effettivamente Spalletti, in una conferenza stampa del 2017, denunciò che qualcuno, non l’addetto stampa, parlava coi giornalisti e faceva trapelare notizie riservate (citò espressamente la cancellazione della tournée in Cina che doveva restare segreta, ma venne comunicata ai giornali ). Ora, secondo Conte, siamo ancora lì, al “c’è del marcio in Danimarca”, in un clima non proprio vivibile e di fronte a fatti gravissimi.. Conte si dipinge come un sopportato, con la sua squadra mandata allo sbando, preda nemici e delatori. Chi sono i colpevoli? Il Presidente assente? Marotta? Ausilio?. Oppure c’è del metodo, e