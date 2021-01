. Che strano, che eccentrica stranezza, quando mai e dove mai un capo di governo si dimette subito dopo che il suo governo non ha più maggioranza assoluta in Parlamento? Per arrivare alle dimissioni Conte ci ha messo giorni, giorni di un paese che di tempo non ne ha più. Dovrebbe finire con un governo Conte ter, dopo altri e altri giorni inutilmente impiegati.Prima di dimettersi, questa mattina Conte potrebbeNavigator, quasi tremila, assunti a circa 1.400 al mese. Dovevano portare il lavoro alla gente e la gente al lavoro. Ora. Ma non li hanno rubati i navigator. Sono stati milioni sprecati. Milioni inutilmente spesi come inutili, loro malgrado, sono stati i navigator. Non sono stati messi in condizione di fare nulla. Assunti dal Ministero del Lavoro, le Regioni non li utilizzano, anche un po' per dispetto. E che potevano davvero fare i navigator? La legge sul Reddito di Cittadinanza manca ancora di sette decreti attuativi. Tra gli altri quello che doveva definire cosa è "offerta congrua" di lavoro che, se rifiutata, porta allo stop dell'assegno relativo al Reddito. Mai stabilito cosa sia "offerta congrua", quindi chi rifiuta offerta di lavoro non perde l'assegno, se lo tiene. Navigator, non potevano fare nulla dal lato del controllo e quasi nulla dal lato del trovar lavoro. Hanno passato mesi a passare, nel migliore dei casi, carte. Guarda un po' che sorpresa..., pensavamo tutti che in tremila avrebbero trovato mezzo milione di posti di lavoro a chi lavoro non trova. Così comeStudenti qua e là occupano scuole. Lo fanno qua per chiedere scuole riaprano, là per chiedere ancora Dad e scuole chiuse, qua e là per esigere scuola aperta o chiusa ma comunque in totale sicurezza, talmente totale da essere immaginaria. Nulla e nessuno in pandemia può garantire a nessuna attività totale sicurezza. Si può e si deve chiedere massima protezione, quando si invoca totale sicurezza si bara, magari anche con se stessi. Mario Rusconi, presidente dei presidi del Lazio dice: occupazioni delle scuole comprensibili ma inutili e pericolose. Ha ragione, gli daranno torto. Pensare fino a dieci prima di occupare, la buona fede non garantisce non sia un peggiorar le cose.