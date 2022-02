"Kulusevski è un ottimo acquisto, avevo ragione io". Firmato: Antonio Conte. Dopo il poker sul campo del Leeds di Bielsa, l'allenatore del Tottenham si gode il giovane talento svedese arrivato a gennaio dalla Juventus. Che, due anni dopo averlo acquistato dall'Atalanta per 35 milioni di euro, lo ha ceduto al club inglese dell'ex ds bianconero Paratici in prestito biennale a 10 milioni con riscatto fissato ad altri 35 milioni per una valutazione complessiva da 45 milioni di euro.



Il nazionale svedese classe 2000 nelle sue prime 5 presenze in Premier League ha realizzato 2 gol, tanti quanti ne aveva segnati nelle ultime 44 partite giocate in Serie A con la maglia della Juve. Che non può rimpiangerlo perché, anche grazie alla sua partenza, ha finanziato il colpo Vlahovic.



Kulusevski può essere considerato un rimpianto più per il Milan, che aveva fatto un pensierino a lui nello scorso mercato invernale. Il sondaggio non si è poi tramutato in una trattativa vera e propria perché la valutazione effettuata dalla Juventus è stata considerata eccessiva dalla proprietà del club rossonero. Decisione giusta o sbagliata che sia, di certo c'è che il calciatore ex Parma avrebbe fatto molto comodo a Pioli. Il quale, nel suo ruolo, può contare su Saelemaekers e Messias.