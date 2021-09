Presente da Anfield in collegamento per Sky l'ex allenatore dell'Inter, pronto nel nuovo ruolo da commentatore, ha parlato anche della sua avventura in nerazzurro."Di solito noi allenatori ci lamentiamo della mancanza di calciatori, soprattutto quelli di qualità. In questo caso parliamo di una squadra in cui l'allenatore ha tantissime scelte, ed è sempre un bel problema da risolvere. Per loro la parola fondamentale è equilibrio, con Neymar, Messi e Mbappe che devono sempre giocare e occupare determinati spazi senza darglieli obbligatori. Pochettino dovrà essere bravo a trovare un sistema di gioco che garantisca un minimo di sicurezza per il portiere nella fase di non possesso"."I favoriti sono PSG, il Manchester City e il Chelsea".“Auguro all'Inter di fare grandi cose, negli ultimi 2 anni siamo stati un po’ sfortunati in Champions League.Hakimi? Le due partite con il Real le subì, il suo sogno è tornare a giocare da protagonista. Ha lavorato tanto da quell'errore a Madrid in Champions, ha capito che doveva fare di più, che non bastava solo la fase offensiva. Qualche panchina gli è servita, è un grande professionista. Se riesce a migliorare anche nell'ultimo passaggio, diventa un crack"."C'è grandissimo affetto, sono stati due anni bellissimi e conservo bellissimi record. Auguro il meglio all'Inter, spero che possa fare meglio di quello che abbiamo fatto noi".​"Dumfries? Penso che abbiamo preso (poi si ferma e ride ndr...). Hanno preso un ottimo giocatore e ottimo sostituto di Hakimi: può diventare un top nel suo ruolo”