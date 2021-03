Antonio Conte, allenatore dell'Inter, commenta in conferenza stampa la vittoria ottenuta contro l'Atalanta: "Bravi i difensori ma se oggi devo fare un elogio particolare lo faccio a Lautaro perché ha fatto una grande gara non solo in fase offensiva, ma anche in fase difensiva perché gli avevo chiesto una cosa specifica in tal senso ed è stato bravissimo, come Sanchez quando è entrato. C'è grande abnegazione da parte di tutti. Gli attaccanti nostri sono i primi difensori. Decidiamo la zona di campo dove attendere e partire con la pressione, a volte più alta, altre più bassa. Non aver subito con l'Atalanta che è il secondo attacco è una grande cosa, gli abbiamo concesso solo due occasioni su calcio da fermo, noi abbiamo segnato da calcio da fermo e sono contento perché sono i dettagli che spostano il risultato. Potevamo essere più bravi a sfruttare certe situazioni con Romelu ma complimenti a tutti i ragazzi. Mi piace parlare di chi ha giocato, ma oggi preferirei parlare di chi non sta giocando tanto, dei ragazzi che nell'ultimo periodo non hanno giocato tanto come Gagliardini, Kolarov, d'Ambrosio, Young, Pinamonti, Vecino che ha recuperato, lo stesso Sensi. Si è creata un'alchimia e un gruppo tanto coeso che il noi viene prima dell'io e ci tengo a ringraziare questo gruppo perché chi entra in campo, per quindici minuti o per una partita intera, dà tutto per questa maglia e per l'Inter. Dobbiamo continuare perché questo è il vero segreto di questa Inter".