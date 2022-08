Futuro in Premier League per Destiny Udogie. Il Tottenham ha prenotato l'esterno sinistro dell'Udinese (classe 2002), seguito anche da Inter e Juventus. Il club inglese allenato da Antonio Conte investirà 20 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus per il giovane talento italiano, che resterà in Friuli fino al termine di questa stagione.