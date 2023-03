La storia trae ilsi è conclusa con la rescissione consensuale del contratto, come annunciato in tarda serata dagli Spurs , ma a differenza di quanto possa lasciar intendere la formula della separazione questa è stata tutt'altro che serena. Anzi, sono tanti i veleni emersi nelle ultime ore e che testimoniano come il rapporto tra il tecnico e il club londinese fosse ormai diventato irrecuperabile: un clima insostenibile per tensioni acuite dallo stesso allenatore.- A lanciare l'indiscrezione è The Athletic, che racconta gli ultimi mesi dell'era Conte al Tottenham, con Fabio Paratici suo ultimo difensore. La proprietà avrebbe ricevuto nel corso delle settimane molte lamentele da parte dei giocatori,. Ma non solo, all'attenzione del proprietariosarebbero arrivate con insistenza alcune parole molto pesanti:, apprende il sito britannico da fonti interne allo spogliatoio,, termini inequivocabili. Calciatori infastiditi dai metodi di Conte, un approccio duro e rigido che inizialmente era stato molto apprezzato da parte del board e aveva portato risultati, ma alcune scelte hanno oltrepassato i limiti ().- I metodi autoritari si sono rivelati infine un boomerang per Conte e le accuse non finiscono qui. Alcuni calciatori, prosegue The Athletic, avrebbero anche fatto un paragone con un altro periodo buio del recente passato del Tottenham:. In particolare, è stato evidenziato che nemmeno lo Special One con i suoi modi era arrivato ad attaccare pubblicamente e brutalmente i giocatori come invece ha fatto Conte con il clamoroso sfogo del St Mary Stadium, dopo il pareggio con il Southampton . Tra Conte e il Tottenham quindi l'addio si è consumato tra i veleni, al di là della rescissione consensuale.