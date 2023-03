Antonio Conte e il Tottenham, la storia è finita tra mille veleni. The Athletic ripercorre in un lungo articolo le frizioni tra il tecnico e gli Spurs, soffermandosi anche sul mercato tanto criticato dall'ex Juventus e Inter. E tra i motivi di scontro c'è stato anche un difensore nerazzurro: come si legge infatti, Conte aveva chiesto Alessandro Bastoni in estate, ma il club londinese non l'ha accontentato e ha invece prelevato Clément Lenglet in prestito dal Barcellona.