Così il Corriere dello Sport presenta la sfida tra Juventus e Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocarsi questa sera all'Allianz Stadium. Una sfida pronta a regalare emozioni, in cui la Juve parte dal successo dell'andata (2-1 a San Siro) e vuole confermarsi. Sarà il terzo incontro in meno di un mese, per ora siamo uno a uno.