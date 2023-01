Da una parte i risultati negativi, dall’altra la voglia di riabbracciare casa:, in estate, sembra quasi scritto. Il ko di ieri col Manchester City (4-2 con rimontona dei Citizens nella ripresa), e il cattivo andamento del 2023 (su cinque gare giocate, quinto posto in) hanno aumentato ancora di più la pressione sul tecnico italiano che, molto nervoso, non smette di tirare frecciate al suo club.ormai, sono quasi giornalieri: tre giorni fa l’attacco a“Qui c’è una cattiva abitudine, non è come l’Italia. La dirigenza parla troppo poco davanti ai media”, ieri invece l’affondo sul proprio futuro “, ho commesso un errore”. Il riferimento alla sua famiglia rimasta in Italia:- Parole che hanno stupito molti: Conte, da sempre ‘assetato’ di risultati,: prima la famiglia, poi la carriera. E di conseguenza i soldi. “Quando lavori e il lavoro è in cima alla tua mente e nella tua testa, forse- le parole dell’ex Inter e Juve -.Questa è la nostra passione e per la passione abbiamo perso molte cose. Ma quando accade questa situazione,e ai tuoi amici, e anche a te stesso. Il lavoro non è tutto nella vita. Sicuramente avere la mia famiglia in Italia non va bene…”.- Dichiarazione inedite, che portano ad una deduzione semplice:. E la domanda viene spontanea: quale club del Bel paese può permettersi l’allenatore salentino?dopo l’addio burrascoso del 2021, le piste sul tavolo sembrano essere due: Juventus e. In rigoroso ordine di realizzazione. Un ritorno in bianconero, paventato a lungo nelle scorse settimane,: l’affetto di Conte per la Vecchia Signora è noto, e l’addio di Andrea Agnelli può rappresentare un assist. Da contraltare fanno le ambizioni del club bianconero, coinvolto tra processi sportivi e non: spese pazze non sono possibili, ma è evidente come un nuovo matrimonio con la Juve sarebbe più un atto d’amore. Come ampiamente sottolineato, la priorità di Conte in questa fase non sarebbe economica: per questo un approdo sulla panchina della, che già lo ha cercato a lungo tempo fa,. Mourinho, amatissimo dalla piazza capitolina, potrebbe salutare a giugno: sostituire il portoghese con Conte,, darebbeal progetto dei Friedkin.- Il problema, anche questa volta,: la proprietà americana è pronta garantire all’ex tecnico di Inter e Chelsea il medesimo ingaggio di Mourinho,. Una cifra inferiore a quella versata dal Tottenham (circa 17 milioni di euro) ma comunque importante per la piazza giallorossa. Occhio però ad una pista in sorpresa, la terza, quella che può sparigliare le carte: conduce in Spagna, precisamente. In casa colchoneros, Conte è il profilo che piace di più: due generali in panchina, si assomigliano pure per personalità e principi di gioco. Nella capitale spagnola Conte sfiderebbe quelche pure lo ha cercato per il post Zidane: con il salentino l'Atletico punterebbe a tornare protagonista, per vincere,. Proprio quell'Europa che potrebbe cambiare gli scenari per il futuro del leccese: solo un brillante percorso in Champions (a febbraio c'è in calendario la doppia sfida col Milan agli ottavi) porterebbe il Tottenhamin scadenza a giugno.