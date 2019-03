La disputa sulla buonuscita arriva oggi al Tribunale di Londra, ma intanto i betting analyst sono già in fermento per il futuro di Antonio Conte. In attesa della soluzione per il contenzioso con il Chelsea, l’ex allenatore dei Blues è uno dei nomi in primo piano nelle scommesse sul calciomercato. L’ipotesi più forte, secondo i bookmaker, è il ritorno in Serie A, destinazione Inter: i nerazzurri sono nettamente la prima scelta sul tabellone Sisal Matchpoint, a 1,50, seguiti dalla Roma, già però offerta a 4,50. Alla stessa quota l’ipotesi Paris Saint Germain, mentre per il Milan, riferisce Agipronews, si arriva a 25 volte la posta.