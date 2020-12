L'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della decisiva partita di domani sera contro lo Shakhtar Donetsk, che può valere l'accesso agli ottavi di finale di Champions League.



"Emergenza a centrocampo? La situazione non è delle migliori, quindi faremo delle valutazioni e cercherò di fare le scelte migliori. Vidal non è disponibile, non possiamo permetterci di allungare i tempi di recupero, lui sarà molto dispiaciuto, abbiamo vinto anche senza Arturo e giocheremo con la consapevolezza di avere una grande squadra, sopperiremo alle assenze per caricarci di più e sarà ancora più bello", ha dichiarato il tecnico nerazzurro.



Sulle chance di qualificazione: "Noi dobbiamo guardare la realtà dei fatti che dice che dovremmo vincere la gara, avremo delle problematiche di formazione e per questo dovremo esser bravi ad esaltarci nelle difficoltà. Solo una settimana fa eravamo morti, ora abbiamo visto uno spiraglio di luce e dobbiamo pensare a vincere. Non sono per nulla preoccupato per quello che succederà a Madrid, non parliamo di tornei da bar: mi auguro nessuno cavalchi questa situazione perchè è deprimente per noi sentir dire queste cose, ognuno giocherà la propria partita".