"Kulusevski? Non mi stupisce, lo volevo già all'Inter. Ma Paratici lo prese per farmi un torto...". A raccontarlo è, il tecnico delha concesso una lunga intervista a Standard Sport, nella quale ha rivelato alcuni retroscena relativi a, arrivato a gennaio dalla Juventus assieme a: "La sua prestazione contro il Manchester City non mi ha stupito,".- Non solo Kulusevski, Paratici ha provato a soffiare anche Romelu Lukaku: "- racconta Conte -. E' stato lo stesso per Kulusevski. In quel momento forse la Juventus era più forte di noi sul mercato".- Conte prosegue parlando del marcato in Premier League: "Quando punti a ingaggiare giocatori qui in Inghilterra, devi controllare molti aspetti. Continuo a ripeterlo, perché questa è la massima serie ed è molto difficile da giocare. Non è per tutti, questo campionato. Se giochi in questo campionato, puoi giocare in tutti i campionati. Ma non significa che se giochi in un altro campionato, puoi venire qui a giocare. Penso che dobbiamo prestare grande attenzione agli acquisti".- Conte promuove poi gli acquisti di: "Sono due buoni acquisti di prospettiva per la filosofia del club. Due buoni giocatori da sviluppare. Ma giocatori che ora sono pronti. Pronti a giocare e ad aiutarci".- Cosa serve al Tottenham per diventare forte? Ecco la ricetta di Conte: "Scusate, ma non ho altre parole per spiegarlo. Secondo me, quando vai in partita, una squadra sopravvive e l'altra muore. Devi essere pronto a fare di tutto, ma in maniera sportiva. Devi sapere che la partita non finisce con due squadre felici. Una è felice, l'altra è infelice. Devi provare ad essere quella che finisce contenta, festeggiare tutti insieme e poi avere una buona atmosfera per il resto della settimana. E poi continuare a crescere. Non dimenticate, con le vittorie arrivano altre vittorie. Questo è molto importante. Parliamo di mentalità, dell'avere la giusta mentalità, la mentalità vincente. Di sicuro, stiamo lavorando su questo aspetto e abbiamo bisogno di tempo e pazienza. Ma sono felice, perché so che con i nostri giocatori, quando dico loro qualcosa, quello che dico entra nella loro testa e non entra da un orecchio per uscire dall'altro".- Conte prosegue: "Il primo passo è cambiare la mentalità dopo una sconfitta. Devi capire che hai perso una partita. L'atmosfera deve essere diversa. Se cominciamo a perdere l'atmosfera, a capire che questa dipende da una vittoria o una sconfitta, penso che sia il primo passo per migliorare nella mentalità e cominciare ad essere un vincente. Perché quando sai che l'atmosfera è diversa, in partita provi a fare di tutto per avere una buona atmosfera i giorni seguenti. Lentamente i giocatori stanno iniziando a capire questa differenza, che è chiara nei top club. Quando sei in un club abituato a vincere, cosa succede quando perdi?".- Infine, Conte si concentra su: "Deve giocare anche su una gamba sola. Harry sa l'importanza che ha in squadra per la sua personalità, per la sua esperienza. Ma è bravo. Sto scherzando, non forzo un giocatore a scendere in campo se è infortunato, l'ho detto solo per far capire l'importanza del giocatore. Sta bene, è pronto".